ثمن نهائي يورو 2020.. الدنمارك تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام ويلز

تقدم منتخب الدنمارك، على نظيره الويلزي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في دور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وفي الدقيقة 11، سدد جاريث بيل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الدنمارك.

وفي الدقيقة 27، استطاع كاسبر دولبيرج تسجيل هدف التقدم للدنمارك بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة جزاء ويلز.

بعد ذلك، كثف منتخب الدنمارك من محاولاته لتعزيز تقدمه وسط تراجع من لاعبي منتخب ويلز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنماركيين بهدف نظيف.

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في يورو 2020

وضم تشكيل الدنمارك أمام ويلز في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” كل من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - يانيك فيسترجارد - سيمون كايير

خط الوسط: جينس ستريجير - بيير إميل هويبيرج - توماس ديلايني - جواكيم مايهلي - ميكيل دامسيجارد

خط الهجوم:مارتن برايثويت - كاسبر دولبيرج

تشكيل ويلز أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل ويلز لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2020 كل من:

في حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: بن ديفيز - كريس ميفام - جو رودن -كونور روبيرتس

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامزي - جو موريل

خط الهجوم: دانيال جيمس - جاريث بيل - كايفير مور