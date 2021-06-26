الشرقية للدخان يؤخر الصعود للدوري الممتاز للجولة النهائية.. والألومنيوم والمنيا يترقبان

انتهت منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتي شهدت تعادل مثير لفريق الشرقية للدخان مع فريق اسمنت اسيوط بنتيجة هدف لكل منهما .

وتأجل حسم فريق الشرقية للدخان، لبطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز، لمباراة الجولة الاخيرة من دورى القسم الثاني .

وإزدات حدة المنافسه علي الصعود لـ الدورى الممتاز بعد تحقيق فريق الالومنيوم الفوز علي منافسه طهطا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ليصبح الفارق بين المتصدر الشرقية للدخان نقطتين فقط .

كما حقق فريق المنيا الفوز علي مركز شباب سمسطا بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدفين ليحافظ علي حظوظ الصعود للدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الجولة كالتالي :



الإعلاميين 0-2 بترول أسيوط

بني سويف 2-2 تليفونات بني سويف

المنيا 4- 2 سمسطا

أسمنت أسيوط 1-1 الشرقية للدخان

ديروط 0-1 كيما أسوان

قنا 1-1 شبان قنا

الفيوم 2-1 سوهاج

طهطا 1-3 الألومنيوم

ترتيب مجموعة الصعيد :



1- الشرقية للدخان 56 نقطة

2- المنيا 54 نقطة

3- الألومنيوم 54 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بني سويف 43 نقطة

6- الفيوم 43 نقطة

7-بترول أسيوط 40 نقطة

8- ديروط 38 نقطة

9- كيما أسوان 38 نقطة

10- سوهاج 37 نقطة

11- قنا 35 نقطة

12- شبان قنا 32 نقطة

13- تليفونات بني سويف 32 نقطة

14- أسمنت أسيوط 30 نقطة

15- شباب سمسطا 29 نقطة

16- طهطا 15 نقطة