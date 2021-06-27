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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-6-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم  الأحد الموافق 27-6-2021 بدون اي تغيير وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيها للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنكي  " الأهلي المصري، مصر".


بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك  " سايب، التعمير والاسكان، الأهلي اليوناني، مصرف أبوظبي الاسلامي".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المشرق، الاهلي المتحد،  ABC، عودة، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الاهلي QNB، كريدي اجريكول، HSBC".


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري الدولي، الامارات دبي الوطني، الاهلي الكويتي، البركة، ابوظبي التجاري، الاسكندرية، الكويت الوطنني، التنمية الصناعية،مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، بلوم، المصرف العربي الدولي،العقاري المصري العربي".


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبيع في بنوك " العربي، الاستثمار العربي، التجاري وفا".

 

اعلي سعر لـ الدولار


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء  و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي

 

سعر الدولار مال واعمال البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر

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