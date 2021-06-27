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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بالمجان .. الكشف على 1096 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

قافلة طبية بدمياط
قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق،  إذ تم تنفيذ قافلة بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط خلال يومى الجمعة والسبت ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وتم لكشف على ١٠٩٦ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٩٦ مواطنا، وتحويل ١٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات .

وأضاف أنه تم  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات أخرى، فضلاً عن إجراء ١٧٥ تحليلا معمليا، والكشف بالأشعة لعدد ١٧ حالة و السونار ل١٢ حالة.

وأوضح أن ذلك  يأتى تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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