ضبط لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

شنّت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة المصنعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر لضبط لحوم مصنعة غير صالحة لاستهلاك بدمياط



أسفرت الحملة عن ضبط 17 ك شاورمة دواجن (سيخ شاورمة نصفه مطبوخ والنصف نيئ) و ٢٣ ك سمك مجمد كما تم ضبط ١١ ك برجر لحمة غير صالح للاستهلاك الادمى ٥ ك سمك فيلية و ٥ ك دواجن مجزاءات متبلة فاسدة باجمالي ٦١ ك مضبوطات .

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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