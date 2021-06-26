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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات صرف إسنا بمبادرة حياة كريمة

محافظ الأقصر تفقد
محافظ الأقصر تفقد مشروعات "صرف إسنا " بمبادرة " حياة كريمة "

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة علي عدد من مشروعات توصيل مرفق الصرف الصحي بقري مدينة إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة . 


بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع توصيل شبكات محطات الصرف بقرية كومير والذي يجري تنفيذه لادخال مرفق الصرف الصحي للقرية وتوابعها حيث سيتم مد الشبكات بطول 8 كيلو مترات تم تنفيذ عدد 1 كيلو متر منها ومن المقرر انتهاء العمل بالمشروع خلال عام منذ بداية العمل به في مايو الماضي .


كما تفقد المحافظ اعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية ترعة ناصر بطول 14 كيلو مترا وذلك استعدادا لادخال خدمة الصرف الصحي للقرية والقري المجاورة ضمن مبادرة حياة كريمة .


واستمع المحافظ لشرح من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بالأقصر حول خطط ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث اكدت انه يجري العمل علي قدم وساق لادخال الصرف الصحي في 18 قرية بمدينة اسنا بنسب تنفيذ متفاوته مؤكدة ان الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حملات توعية تحت عنوان " اعرف مشروعك " لاعلام المواطنين بمشروعات الهيئة التي يتم تنفيذها.


واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع انشاء مركز شباب قرية الحميدات شرق ليضم ملاعب كرة قدم ومبني إداري.


وخلال جولاته أجري المحافظ لقاءات شعبية مع اهالي قري كومير والدقيرة والكيمان واصفون وترعة ناصر والحميدات شرق ومواطنين من جزيرة راجح بإسنا وعقد حوارا مجتمعيا استمع خلاله لكافة مطالب المواطنين كما عرض خطة الدولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وكيفية اختيار مناطق تنفيذ المشروعات .

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واكد المحافظ ان مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقري وتستهدف توفير المرافق  من صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه وكذلك توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وانشاء مجمعات خدمية في الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن  وتوسعة المدارس واحلال وتجديد مراكز الشباب مؤكدا   للأهالي حرصه علي تلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات  لافتا الي ان كافة قطع الاراضي التي وهبها الاهالي للمحافظة لتنفيذ مشروعات عليها سيتم دارسة استغلالها في انشاء مشروعات لخدمة المواطنين في حالة صلاحية الموقع  وعقب رفعه مساحياً من قبل المختصين وان كافة المشروعات التي يجري تنفيذها روعي فيها التوزيع السكاني والمساحي والعوامل الديموغرافية لكل قرية  من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة .  

 
رافق المحافظ في جولته محمد عبد القادر نائب المحافظ واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس اسعد مصطفي منسق حياة كريمة والمهندس هاني طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر وعدد من قيادات مدينة إسنا.

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