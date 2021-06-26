خطوة بخطوة.. الثانوية العامة "يوجد وقت كافٍ لمراجعة المناهج" اعرف الطريقة

أستاذ علم نفس تربوي ينصح بضرورة عقد دورات توعوية للمراقبين والملاحظين بالامتحانات

اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة، ومع حلول شهر يوليو؛ يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وإذا كنت طالبا في الثانوية العامة، وفي انتظار امتحانات الثانوية العامة المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتور تامر شوقي،أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس .

قال الدكتورة تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه مازال يوجد وقت كافٍ لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة ايضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن للأسرة دوراً فعالاً ومهماً بالنسبة للطلاب من حيث رفع الضغط النفسي للطلاب ووضع أجواء مناسبة للمذاكرة ومراجعة المناهج، مشيرا إلى أن أفضل وقت للمذاكرة بعد الفجرة مباشرة حيث السكينة والهدوء .



وأشار الدكتور تامر إلى أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأوضح شوقي أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الاخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به .

وأكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدول أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه،منوها علي ضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي مع الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر .



وأشار الدكتور تامر إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، قائلا "بنتي كانت من أوائل الثانوية العامة العام الماضي وكانت تمضي ساعات في المذاكرة ووضع جدول للمذاكرة " .

ونوه أن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف امتحانات الثانوية العامة ويعطي فرصاً كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي، موضحا أن هذا النظام لديه الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وتابع أن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبية لطلاب الثانوية العامة، هو عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت و البابل شيت.

وأشار إلى ان المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، وتابع أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.

وأوضح " أن مسؤولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولابد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.

كما تصدرت حبيبة طارق فتاة جامعة طنطا "فتاة الفستان" تريند السوشيال ميديا، وذلك بعد ما أحرجتها إحدي موظفات الكلية أمام زملائها قائلة لها: "أنتي نسيتي تلبسي البنطلون"، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع حبيبة .



من جانبه قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أن المراقب له الحق في معرفة هوية الطالب فقط الذى يؤدى الامتحان، دون التطرق إلى أي شيء آخر .

وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ضرورة إعطاء دورات توعوية للمراقبين والملاحظين بلجان الامتحانات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم لعدم التعرض لمثل هذه الأفعال مرة أخرى .

وأضاف الدكتور تامر أن هناك حرية للطلاب فى ارتداء الملابس ولكن يجب إلا تتعدى الحدود المقبولة مشيرا إلى أنه يحظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بالشورت والجلباب والشبشب والملابس الشفافة فضلاً عن كونها مخالفة الآداب العامة للمجتمع.

وفي هذا السياق كشفت حبيبة طارق "فتاة الفستان" الطالبة بالصف الثاني بكلية الآداب جامعة طنطا، تفاصيل سخرية المراقبين منها ومهاجمتها، بسبب ارتدائها فستانا في قاعة الامتحانات.

وقالت حبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أثناء خروجي من القاعة واستلام بطاقتي، فوجئت بالمراقب يسألني "هو أنت مسلمة ولا مسيحية".

وتابعت "فتاة الفستان" : "المراقب بص لي بصة، وأنا طالعة لقيت مراقبة من لجنة أخرى، بتشد زميلتها وتقولها تعالي شوفي لابسة أيه، وقربت مني، قالتلي أنتِ نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه".

"المراقبة قالت لي هو أنتِ مسلمة ولا مسيحية، فردت عليها زميلتها شفت بطاقتها كانت محجبة وخلعت الحجاب، فقالت لي أنتِ قررتي تبقي قليلة الأدب؟ والمنتقبة قالت لي أنتِ منين أصلا، قلت لها من الإسكندرية، فردت التانية عليها قالت لها هم الإسكندرانية كده".

وأوضحت حبيبة: "أنا لابسة فستان تلتين كم وتحت الركبة، بقولها بنطلون أيه اللي ألبسه على الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته، متسائلة :""ليه يحصل معايا كل ده، خلوني فرجة في الكلية، وكل الناس تبص عليا، وكنت عايزة أمشي بأقصى سرعة".



وفي سياق آخر، قال الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا ، على خلفية تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، إن القافلة تقوم على تنظيم من الجامعة بالتعاون مع مبادرة " صناع الخير " ، وهي تشمل جميع التخصصات الطبية ، وعلى رأسهم تخصص " الأسنان " .

وأضاف عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا ، خلال لقاء لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن القافلة الطبية تضم تخصص لـ جراحة الأسنان ، وهو معد بشكل جبد جدا ، ويضم ثلاث كراسي لاستقبال المرضى ، ويختص بعلاج كافة مشكلات الإنسان .

وتابع نائب رئيس جامعة طنطا : بنقوم بدور أساسي وواجب من واجبات جامعة طنطا ، بالتعاون مع المبادرات الرئاسية .