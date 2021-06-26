تشكيل الأهلي أمام الترجى .. أفشة أساسيا .. ومحمد شريف فى الهجوم

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى تشكيل الفريق لمباراة الترجى التونسى المقرر لها بعد قليل باستاد السلام فى اياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال افريقيا .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون واكرم توفيق

خط الوسط : حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر و محمد شريف

وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب السبت الماضى فى تونس بهدف نظيف .

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل باى نتيجة من أجل التاهل الى المباراة النهائية .

موسيماني يحذر

وكان موسيماني قد أكد صعوبة المباراة وقال: «الأهلى سجل هدفًا في مباراة الذهاب بتونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد اليوم في مباراة العودة لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة، وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة».

وأكمل: «المباراة ستكون مفتوحة من الأهلى والترجى ، وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدًا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي نسعى إليه، وهو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا».

واستطرد: «الأهلى يخوض مباراة الترجي على ملعبنا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائمًا في كل مبارياتنا».

