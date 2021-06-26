إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة حول أسعار الوحدات
تشهد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب غداً الاحد برئاسة عماد سعد حمودة، - مناقشة طلبات إحاطة حول المبالغة فى أسعار الوحدات السكنية ، وعدم إحلال مواسير مياه الشرب والصرف الصحى.
و تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن قيام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمطالبة حاجزي الوحدات بمشروع أبراج المنصورة التابع للهيئة بمبالغ تزيد عن التكلفة الحقيقية للوحدة.
وتنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز معاناة قرية العمايدة شرق مركزالمنشأة ــ محافظة سوهاج من عدم وجود خرائط للأحوزة العمرانية بها، وعدم الاستفادة من مساحة الأرض المتبقية لإقامة مباني خدمية عليها بمنطقة الشيخ علام ــ مركز المنشأة ــ سوهاج.
وتناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة نور أبو ستيت، بشأن إنشاء مدينة جديدة في الظهير الصحراوي مركز البلينا ــ سوهاج ، كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب علي بــدر، بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف.
كما تستعرض اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب محمد سيد جنيدي، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف.