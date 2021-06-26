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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة حول أسعار الوحدات

صدى البلد

تشهد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب غداً الاحد برئاسة عماد سعد حمودة، - مناقشة طلبات إحاطة  حول المبالغة  فى أسعار الوحدات السكنية ، وعدم إحلال مواسير مياه الشرب والصرف الصحى.

و تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن قيام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمطالبة حاجزي الوحدات بمشروع أبراج المنصورة التابع للهيئة بمبالغ تزيد عن التكلفة الحقيقية للوحدة.

وتنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز معاناة قرية العمايدة شرق مركزالمنشأة ــ محافظة سوهاج من عدم وجود خرائط للأحوزة العمرانية بها، وعدم الاستفادة من مساحة الأرض المتبقية لإقامة مباني خدمية عليها بمنطقة الشيخ علام ــ مركز المنشأة ــ سوهاج.

وتناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة نور أبو ستيت، بشأن إنشاء مدينة جديدة في الظهير الصحراوي مركز البلينا ــ سوهاج ، كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب علي بــدر، بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف.

كما تستعرض اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب محمد سيد جنيدي، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف.

إسكان النواب طلبات احاطة اسعار الوحدات السكنية لجنة الاسكان مجلس النواب مياه الشرب والصرف الصحي

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