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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدنمارك تصعد لـ ربع نهائي يورو 2020 برباعية في شباك ويلز

صدى البلد

تأهل منتخب الدنمارك لدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الويلزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في دور ثمن النهائي.

وفي الدقيقة 11، سدد جاريث بيل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الدنمارك.

 

وفي الدقيقة 27، استطاع كاسبر دولبيرج تسجيل هدف التقدم للدنمارك بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة جزاء ويلز.

 

بعد ذلك، كثف منتخب الدنمارك من محاولاته لتعزيز تقدمه وسط تراجع من لاعبي منتخب ويلز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنماركيين بهدف نظيف.

واستطاع دولبيرج تسجيل هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 50 مستغلًا خطأ من موريل مدافع ويلز.

وفي الدقيقة 88، سجل مايهلي الهدف الثالث للدنمارك، أعقبه برايثوايت بالهدف الرابع في الدقيقة 96.

وسيواجه منتخب الدنمارك في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة منتخبي هولندا والتشيك.

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في يورو 2020

 

وضم تشكيل الدنمارك أمام ويلز  في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” كل من:

 

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - يانيك فيسترجارد - سيمون كايير 

خط الوسط: جينس ستريجير - بيير إميل هويبيرج - توماس ديلايني - جواكيم مايهلي - ميكيل دامسيجارد

خط الهجوم:مارتن برايثويت - كاسبر دولبيرج

 

تشكيل ويلز أمام الدنمارك في يورو 2020

 

وضم تشكيل ويلز لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2020 كل من:

 

في حراسة المرمى: داني وارد 

خط الدفاع: بن ديفيز - كريس ميفام - جو رودن -كونور روبيرتس 

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامزي - جو موريل 

خط الهجوم: دانيال جيمس - جاريث بيل - كايفير مور

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