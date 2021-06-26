تنشيط السياحة تنظم رحلة تعريفية لأبرز الإعلاميين من أوكرانيا

قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هيئة تنشيط السياحة بتنظيم رحلة تعريفية إعلامية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الاوكران، للمقصد السياحي المصري و ما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة بالإضافة الى ما تقوم به مصر من جهد للحفاظ علي صحة و سلامة العاملين بالقطاع السياحي و المواطنين و السائحين من حيث تطعيم العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المنشآت السياحية و الفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تنشيط السياحة خطة وزارة السياحة والآثار لكافة الآليات الترويجية للأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

و سوف تشمل الرحلة مدن كل من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، و ذلك لمدة أسبوع.

ورحب أحمد يوسف - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي - بأعضاء الوفد، بمدينة شرم الشيخ حيث بدأت رحلتهم التعريفية، موضحا أن هيئة تنشيط السياحة تهدف من خلال تنظيم واستضافة الرحلات التعريفية للاعلاميين هو إطلاعهم على ما تقوم به مصر من جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من اجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة ربوع البلاد، بالإضافة للتعريف بالمنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على ارض الواقع بعد عودتهم الى بلادهم.

واكد ماجد ابو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ان السوق الاوكراني قد مثل اهم الاسواق المصدرة للسياحة الي مصر، حيث يعدوا من اوائل السائحيين الذين زارو مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو ٢٠٢٠، وأن الهيئة توليه اهتمام خاص وانها تعتزم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية الهامة في هذا السوق.

وتفقد الوفد منذ وصوله الى مدينة شرم الشيخ، الاجراءات الاحترازية المطبقة بمطار شرم الشيخ الدولي، ونقطة PCR، وتفقد عدد من الفنادق ومراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولي، كما قام الوفد برحلة بحرية للاستمتاع بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس للمدينة.

