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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

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كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

لقاء الوداد وكايزر
لقاء الوداد وكايزر تشيفز

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الوداد المغربي وكايزر تشيفز مساء اليوم ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتأهل كايزر تشيفز بهذه النتيجة، إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه لينتظر الفائز من فريقي الأهلي والترجي والتونسي بعد إنتهاء اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل.

 

أحداث المباراة

 

وشهدت الدقيقة الأولي تصدي حارس كايزر لانفراد تام من مهاجم الوداد المغربي، بينما يدافع الفريق الجنوب أفريقي من أجل الحفاظ على نظافة شباكه.

 

ووضع الوداد البيضاوي كل خبراته وقدراته لكسب الرهان في معقل كايزر تشيفز ورد الدين للفريق الجنوب أفريقي الذي باغت الجميع بالفوز في المغرب بهدف نظيف.

 

تأهل الوداد الرياضي وكايزر تشيفز لنصف النهائي 

 

وعبر فريق الوداد الرياضي، إلى دور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه نتيجة الفوز أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

وتأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 3 في إياب دور الثمانية من البطولة.

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