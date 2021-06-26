من يعتقد ذلك خاطئ|نجم الأهلي يعلق على مباراة بطل أفريقيا والترجي اليوم

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن مباراة الترجي التونسي ستكون صعبة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" :من يعتقد أن مباراة الأهلي والترجي سهلة فهو خاطئ، لأن الفريق التونسي يتمتع بالجودة العالية ويجب إحترام تاريخه في هذه المباراة".

وأكمل:"الأهلي حقق مكاسب عديدة من المباراة الأهلي وفاز بهدف محمد شريف وكان يستطيع تحقيق الفوز بأكثر من هدف، ولكن تم إغلاق هذه الصفحة، والتركيز في المباراة الأهم والأصعب اليوم لأنها بوابة الوصول للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي".

وأكمل:"بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يعلم جيدا قيمة هذه المباراة وظهر ذلك خلال تواجدي في تدريبات الفريق، وهناك حالة من الجدية لدى الجميع من أجل الصعود للمباراة النهائية الشهر القادم والصعود من جديد لكأس العالم للأندية".

وواصل:"أحترم الجماهير عبر السوشيال ميديا كثيرا ولكنهم لا يتدخلوا في التشكيل الرسمي للمباراة، وأرى أن أكرم توفيق قدم مباراة جيدة في الذهاب ويستطيع تقديم نفس الدور في الإياب والكل جاهز من أجل خدمة الأهلي".

واختتم:"موسيماني كان ذكيا في مباراة الذهاب وأربك صفوف الترجي بالضغط العالي في بداية المباراة ثم التراجع من جديد لمنتصف الملعب، وخطة الذهاب هي الأقرب للعودة من أجل الصعود للنهائي الأفريقي".