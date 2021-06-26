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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبراء تغذية يحذرون من تناول الموز في هذا التوقيت

الموز
الموز

قال مجموعة من خبراء التغذية، إن هناك الكثير من الأشخاص يتناولون الموز على وجبة الإفطار؛ نظرًا لسهولة هضمه، ووجبة سريعة خاصة عند الذهاب إلى العمل.

وتابع خبراء التغذية وفقا لموقع “novosti”، على الرغم من احتواء الموز على وفرة من الفيتامينات والمعادن ، إلا أن الموز ليس خيارًا رائعًا لتناول الإفطار نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر ، تصل إلى 25٪ ، كما أنه حامضي بدرجة معتدلة.

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المعادن في الموز

صحيح أن الموز سيعطي الشخص طاقة كبيرة بسبب السكر المتواجد بداخله ، لكنك ستشعر سريعًا بالتعب والجوع.

ويعد الموز وجبة خفيفة أكثر من كونها وجبة كاملة لأنها وحدها لا تكفي لتناول الإفطار، ويمكنك منع هذا الشعور بالتعب والجوع بعد تناول موزة على الفطور؛ عن طريق الجمع بين الطعام المليء بالدهون الصحية مثل الأفوكادو أو التوابل مع الموز.

ونظرًا لأن الموز ينتمي إلى مجموعة الأطعمة الحمضية ، يجب معادلة هذا الحمض من أجل الحصول على فوائد جيدة فقط من الموز مثل البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم ، وليس السكر ، الذي يسبب فقط دفعة قصيرة من الطاقة.

الموز الافطار وجبة الافطار السكر الأطعمة الحمضية

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