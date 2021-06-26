نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مراكز الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، المراحل النهائية لتجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ للتأكد من بنيتها التحتية، وسلامة أجهزة الخوادم والشبكات، وأجهزة الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن هذا المركز سيحدث نقلةً نوعيةً في آلية الاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة، وسيخدم جميع كلياتها، إضافة إلى الطلاب الوافدين من شتى دول العالم، كما ستجهز مراكز أخرى في أسيوط ودمياط وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه تم تزويد المركز بما يقرب من ألف مقعد وجهاز حاسب آلي، إضافة إلى أجهزة أخرى داخل القاهرة جار الانتهاء منها في المركز الثاني بمبنى المعامل المركزية التابع لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

