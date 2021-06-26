آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات .. شاهد

متابعة متواصلة من الرئيس وحرمه

قال الدكتور محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل السادات ، إن جيهان السادات مصابة بعدة أمراض منذ فترة طويلة ، وقامت بالسفر خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها المتواجد في الجيزة .



وأضاف أنور السادات خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " ، أن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين ، مما أدى إلى نقلها إلى المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف الفريق الطبي .

وأوضح أنور السادات ، أن الرئيس السيسي وحرمه يهتمان ويتابعان الحالة الصحية لجيهان السادات ووجها بتوفير الرعاية الكاملة لها ، مؤكدا أن جيهان السادات ليست مصابة بفيروس كورونا .



وتابع أنور السادات ، أن السيدة جيهان السادات الآن في العناية وتتلقى العلاج على أمل أن يكون هناك استجابة لتعافيها ، وجميع المواطنين يهتمون بالحالة الصحية لها .

- وفي ذلك السياق :

قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن الحالة الصحية لـ السيدة جيهان السادات مستقرة وخلال الأيام المقبلة ستكون بخير و تعود للحياة بشكل طبيعي، أنها تعانى من بعض الأمراض البسيطة، و الفريق الطبي يؤكد أنها ستعود للبيت خلال الأيام المقبلة.



ولفت عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إلى أن جيهان السادات طول عمرها شخصية وطنية تحب وطنها و ظلت طوال الوقت بجوار الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

و طالب الإعلامي تامر أمين الجمهور بالدعاء لـ السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وقال تامر أمين ، إن جيهان السادات تعانى من بعض الأمراض وتم نقلها للمستشفى للمتابعة، وندعو الله أن يشفيها و يعيدها لـ أسرتها، وظل يدعو لها بالشفاء على الهواء.



ولفت تامر أمين أن جيهان السادات ظلت بجوار الرئيس الراحل السادات، الذى حقق الانتصار الكبير في حرب أكتوبر.





اقرأ أيضًا:

جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل تمر بوعكة صحية صعبة



وقال النائب عفت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات: إن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل، تمر بوعكة صحية صعبة ، مؤكدا أن هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين .

وأشار" السادات “ ، أن السيدة جيهان السادات كانت تتلقى علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء في أمريكا نصحوها مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي بمصر، وبناء على ذلك عادت إلى مصر لاستكمال علاجها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ من جميع المصريين بضرورة الدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلًا: " السيدة جيهان بعافية شوية وكانت في رحلة علاج لأمريكا ، وهي متواجدة فى مصر من فترة بسيطة ، لكن الحالة الصحية تدهورت فى الفترة الأخيرة ، وهي الآن تتواجد فى المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية، ونتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء ".