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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال إفريقيا.. الأهلي يصل إلى ملعب مباراة الترجي.. والجهاز الفني يتفقد الأرضية

صدى البلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد «الأهلي we السلام»، استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على تفقد أرضية ملعب المباراة في الإجراء المتبع قبل اللقاءات المحلية والقارية للفريق.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمادي العقربي برادس السبت الماضي، ويسعى للفوز في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

تشكيل الأهلى

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. 

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف. 

ويجلس على دكة البدلاء كل من:
علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

وكان موسيماني قد أكد صعوبة المباراة وقال: «سجلنا هدفًا في مباراة الذهاب بتونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد اليوم في مباراة العودة لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة، وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة».

وأكمل: «المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين، وسيتم حسمها بالنتيجة وليس الأداء، ولكن بالتأكيد أنتظر أداءً جيدًا من اللاعبين يوصلنا إلى الهدف الذي نسعى إليه، وهو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا».

واستطرد: «نخوض مباراة الترجي على ملعبنا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائمًا في كل مبارياتنا».

الأهلى محمد شريف الترجي التونسي السلام محمود كهربا علي لطفي موسيمانى

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