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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الترم الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور مصطفي مرتضي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار إلى أنه يتم نشر يوميا أرقام الجلوس وأماكن اللجان والامتحانات بكلية الآداب  ويمكن للطلاب معرفة أرقام الجلوس وأماكن لجان الامتحانات بالترم الثاني ليوم الأحد  الموافق 27 يونيو ٢٠٢١ اضغط هنا.

 

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جامعة عين شمس تختار مستشفى العبور بطلها لعام 2020 - 2021

وأضاف عميد  كلية الآداب جامعة عين شمس ، أنه في حالتى الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الاعتذارات ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

 

وتجرى الامتحانات بكلية الاداب جامعة عين شمس  على مدار خمس فترات يوميا ، ويتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة تفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني  20700 طالب وطالبة  بأقسام الكلية المختلفة البالغ عددها 16 قسما.

 

وقد أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  اختيار مستشفى العبور الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس،  لتكون بطلة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وذلك نظراً للدور البطولي الذي قامت به المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية و تحويلها لمستشفى للعزل.


حيث عالجت المستشفي ٢٦٥٨ حالة حتي الآن منهم ١١٦٩ حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال ال ١٦ شهر الماضية منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر في مارس من عام ٢٠٢٠.
و وجه أ. د. محمود المتيني الشكر لفريق عمل المستشفى بقيادة أ.د. شريف محسن مدير مستشفى العبور الجامعي و كافة الأطقم الطبية و التمريضية والعاملين والإداريين بالمستشفى. 
و كان أ.د. محمود المتيني قد كرَم خلال العام الماضي جميع الأطباء و الأطقم الطبية وكل المساهمين من أعضاء المجتمع الجامعي في تنفيذ خطة جامعة عين شمس الشاملة والاستباقية  لمواجهة فيروس كوفيد-١٩ .

وفي سياق متصل أعرب عدد من المتعافين من الفيروس الذين تلقوا العلاج والرعاية الصحية داخل مستشفى العبور الجامعي عن امتنانهم وتقديرهم للمنظومة الصحية الدقيقة عالية الجودة والكفاءة والتي يتم تتفيذها داخل المستشفى بلا كلل ولا ملل ، فقد أطلق أ.د. محمد طاهر حجازي أستاذ ورئيس قسم الرمد السابق بكلية طب بنها وأحد المتلقين للخدمة الطبية داخل مستشفى العبور الجامعي جراء الإصابة بفيروس كورونا،  لقب " مصنع الشفاء " على مستشفى العبور الجامعي ، لما لاقاه من رعاية صحية على أعلى مستوى.

جامعة عين شمس عميد كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس الدكتور مصطفى مرتضى امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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