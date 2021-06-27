أخبار التعليم .. وزير التعليم العالي يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها..5308 تظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وزير التعليم العالي يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها



تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم السبت، أعمال التجهيزات بمبنى مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وحضور لفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.

5308 تظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإسكندرية ، إن تظلمات الشهادة الإعدادية بلغ عددها 5308 تظلم في الإدارات التعليمية الثماني، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول قد بلغت 78.9%، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

فتاة الفستان.. أستاذ علم نفس تربوي ينصح بضرورة عقد دورات توعوية للمراقبين والملاحظين بالامتحانات



تصدرت حبيبة طارق فتاة جامعة طنطا "فتاة الفستان" تريند السوشيال ميديا، وذلك بعد ما أحرجتها إحدي موظفات الكلية أمام زملائها قائلة لها: "أنتي نسيتي تلبسي البنطلون"، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع حبيبة .



من جانبه قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أن المراقب له الحق في معرفة هوية الطالب فقط الذى يؤدى الامتحان، دون التطرق إلى أي شيء آخر .

طلاب الجامعة الأمريكية يبتكرون أبليكيشن لمساعدة أطباء المناطق الريفية



ابتكر فريق طلابي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ابليكيشن يساعد أطباء العيون في القرى أو المناطق الريفية والمستشفيات التي تعاني من نقص في الإمكانيات بالإضافة الى مساعدة أطباء العيون المبتدئين.

وضم فريق الجامعة الأمريكية الفائز كلا من: علي البنبي، وأمينة الأغا، ومحمد منصور، وتامر عثمان وياسمينا حلبوني.

خطوة بخطوة.. الثانوية العامة "يوجد وقت كافٍ لمراجعة المناهج" اعرف الطريقة



اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة، ومع حلول شهر يوليو؛ يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وإذا كنت طالبا في الثانوية العامة، وفي انتظار امتحانات الثانوية العامة المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس .