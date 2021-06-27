احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.



وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالي:

https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/

https://io.uns.ac.id/admission

https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .

وأوضحت أن هناك بدلا شهريا: 2500 يورو، أولئك الذين قرروا القدوم إلى بولندا مع عائلاتهم ، قد يحق لهم الحصول على بدل عائلي إضافي، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.

بينما آخر موعد للتقديم: 30 يونيو2021، وللاطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://pasific.pan.pl/wp-content/uploads/2021/04/PASIFIC-Call-1-Guide-for-Applicants.pdf

وذلك علما بأن ادارة البعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.