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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الزملوط" يتابع أعمال إنشاء منازل حياة كريمة في قرية أبو هريرة بالفرافرة

محافظ الوادي يتفقد
محافظ الوادي يتفقد منازل حياه كريمه

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال إنشاء المنازل بقرية أبو هريرة بالفرافرة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قري المركز.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة ١٢٠ م٢ بدلاً من ٦٠ م٢ وذلك خلال تفقده لأحد النماذج المصممة للمنازل والبالغ عددها ٦٢٠ منزل بالقرية وتشمل المرحلة الأولي منها إنشاء ١٩٧ منزل.

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع وقف خيري لمزرعة نخيل

من جانب اخر تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، زراعات الأرز الجاف بقرية أبو هريرة بالفرافرة على مساحة ٦٠ فدانا، والذي نجحت زراعته كبديل موفر لإستهلاك المياه عن زراعة الأرز بالغمر وياتي ذلك في إطار خطة المحافظة لترشيد إستهلاك مياه الري والحد من خطر تكون البرك والمصارف،

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المساحة التي تم زراعتها بالأرز الجاف بالفرافرة بلغت ٨٣٣ فدان، كما قامت المحافظة بتوفير البذور والتقاوي للمزارعين، مشدداََ علي حظر زراعة الأرز بالغمر بكافة مراكز المحافظة.

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع وقف خيري تابع لمؤسسة نبض الحياة الخيرية لزراعة النخيل على مساحة ١٠٠٠ فدان، يرافقه جهاد متولي نائب رئيس المركز والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأشاد الزملوط بالجدية في تنفيذ المشروع الذي يستهدف زراعة ٦٠ ألف نخلة لدعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية التي ترعاها الجمعية، وكلف مسئولي الزراعة بالمحافظة بتقديم الإرشاد الزراعي اللازم للمشروع، بالإضافة إلى تخصيص ١٠فدان لإقامة مجمع صناعي للتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية.

كما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والإدارة العامة للمرور لإزالة الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) الموجود بطريق الفرافرة - ديروط للحد  من تراكم الرمال علي جانب الطريق مما يؤدى لوقوع حوادث بالطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من التنفيذين، موجهاََ بمتابعة رفع كميات الرمال الموجودة على الطريق لحين ازالة الحواجز حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

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