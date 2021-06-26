حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

علينا جميعاً أن نتخيل شكل الدولة المصرية لو إستمر حكم الإخوان و ظلوا فى الحكم يملكون مقدرات الشعب المصرى لكنا أصبحنا مجتمع عشوائى يسوده عدم الوعى و الجهل بحقيقة الدين و إتباع سياسة الولاء و الطاعة للعشيرة و الجماعة و إقصاء كل ماهو دون ذلك و التفريق بين أبناء الوطن الواحد و النظر إلى مرجعيته و تصنيفه إخوانى ليبرالى مسلم مسيحى و لأصبحت الدولة المصرية مفككه إلى عدة دويلات صغيرة عاصمتها الدولة الإخوانية القائمة على الشعارات و خداع الشعب و تقديم مصالح شخصية دنيئة على حساب المصلحة العامة للوطن.

ففى هذه الفترة إنعدمت و تهمشت الخبرات و الكوادر و كان الإعتماد فى التكليف و الإختيار على الولاء للأهل و العشيرة حتى و إن كان القائم بهذا التكليف لا يصلح لأداء مهامه و متطلباته فكانت سمات هذه الفترة التشتت و التخبط فى جميع المجالات حتى تآكل الإحتياطى النقدى و أوشك على النفاذ و أصبحت البلاد تواجه خطراً حقيقياً مؤكد الحدوث.

فقد كانوا يعملون على تأسيس دولة إخوانية موازية للدولة المصرية تحل فيها ميلشياتهم المسلحة المأجورة محل الجيش المصرى العظيم القاهر لجيوش العالم على مر العصور كما تحل لجانهم الشعبية محل جهاز الشرطة بكل أركانه و نظامه و كانت منطقة سيناء ولاية خاصة تحت قبضة الميلشيات المسلحة يحكمها الفكر الإرهابى المتطرف.

كما كانت الدولة المصرية فى هذه الفترة تدار بالشعارات و التجمعات و حشد الأهل و العشيرة للتحدث عن المشكلات دون حلها فبدلاً من العمل على حل مشاكل أبناء الوطن و فهم مقاصدهم كانوا يتباهون بالمليونيات التى كانت تخرج ضدهم المطالبة بالإصلاح و المعيشة الكريمة فى توهم منهم أنه حريه للتعبير عن الرأى و كأن هذا هو الإنجاز و الغاية و لم يدركوا أن الإنجاز الحقيقى هو الإصلاح و حل مشكلات الشعب على أرض الواقع فعلى سبيل المثال بدلاً من إصلاح منظومة المرور و إنشاء طرق و محاور جديدة لإستيعاب حركة السيارات كانوا يتباهون بعدد المخالفات المرورية التى كانت تحرر بواسطة لجانهم الشعبية كان هذا هو النهج و الفكر المتبع فى طريقة إدارتهم للبلاد.

كما كان أمن مصر القومى و سيادتها منتهك و لا وجود له فى هذه الفترة مما أعطى الفرصة لدول و أطراف خارجية لطالما حلمت بالنيل من مصر و التدخل فى شئونها للسيطرة على قلب المنطقة النابض و تحقيق حلم كان صعب المنال فسنحت لها الفرصة فى هذه الفترة و قُدمت لها على طبق من ذهب لتحقيق مخططاتها و أطماعها الرديئة.

فطفح الكيل بالشعب المصرى و فاض به

و خرج فى جميع أنحاء البلاد مطالباً بإسقاط هذا الحكم الغاشم و جاءت ثورة ٣٠ يونيو لتبث شريان الحياة لمصر و المصريين و لتبنى وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد «سماسرة الأوطان» وسارقى الأحلام ليستردوا مصر الحرة.

و بدأت مصر فى تنفيذ مشروع ضخم عظيم إسمه الدولة المصرية الحديثة و الرجوع إلى مكانتها الطبيعية التى تليق بها دولة المؤسسات و القوانين و ليست دولة أفراد دولة كل المصريين بكل طوائفهم و توجهاتهم و ليست دولة فصيل معين أعطى لنفسه الحق و الشرعية فى كل شئ دولة تمضى قدماً نحو مستقبلٍ أفضل و ليست دولة تسير بشكل عشوائى و عكسى نحو القرون الوسطى.

وإنطلقت مسيرة الشعب نحو البناء على كافة الأصعدة تحت قيادة وطنية واعية وفى حماية جيش وشرطة بذلوا أرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى العظيم بمحاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان.

فنحمد الله على هذه الثورة المجيدة المنقذة لمصرنا الحبيبة ووطننا الغالى.

حفظ الله مصر و شعبها و جيشها الأبى العظيم.