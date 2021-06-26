غير نقص الحديد .. اكتشف أسباب الإصابة بـ أنواع الأنيميا المختلفة

ما لايعرفه عدد كبير من الناس أن أنواع الأنيميا عديدة ولا تقتصر على نقص الحديد فقط فهناك الأنيميا المنجلية و الانحلالية وغيرها الكثير.

أسباب الأنيميا تختلف حسب نوعها فكل منها يحدث نتيجة عوامل مختلفة مثل نقص فيتامين ب أو العوامل الوراثية وغيرها العديد من الأسباب الأخرى

نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بـ أنواع الأنيميا المختلفة بخلاف المرتبطة بنقص الحديد، وذلك وفقا لما أورده موقع “ clevelandclinic ”.



فقر الدم الخبيث

يحدث فقر الدم الخبيث نتيجة نقص حمض الفوليك فى الجسم وذلك عندما يفتقر الشخص إلى شيء يسمى العامل الداخلي والذي يسمح للجسم بامتصاص فيتامين ب 12، بفدون فيتامين ب 12 لا يستطيع الجسم تطوير خلايا دم حمراء صحية.

أنواع الأنيميا الأخرى تنطوي على نقص فيتامينات ب ، مثل B9 “حمض الفوليك” غالبًا ما تتجمع في شكل فقر الدم الخبيث ويشير هذا الاسم إلى حالات أخرى بما في ذلك فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك وفقر دم أديسون، على الرغم من عدم وجود نقص في العامل الداخلي.

فقر الدم الانحلالي

يمكن أن يحدث هذا النوع من فقر الدم بسبب أمراض وراثية أو مكتسبة تجعل الجسم يصنع خلايا دم حمراء مشوهة تموت بسرعة كبيرةإذا لم يكن وراثيًا ، يمكن أن يكون فقر الدم الانحلالي ناتجًا عن مواد ضارة أو رد فعل للجسم تجاه بعض الأدوية الطبية.

فقر الدم المنجلي

يحدث هذا الشكل الجيني من فقر الدم بسبب خلل في شكل خلايا الدم الحمرا فتكون على شكل منجل ، مما يعني أنها يمكن أن تسد الأوعية الدموية وتسبب الضرر، والهيموجلوبين لا يعمل بشكل صحيح، ويوجد هذا النوع من فقر الدم غالبًا ولكن ليس دائمًا عند الأمريكيين من أصل أفريقي.

فقر الدم الماس-بلاكفان

اضطراب نادر في الدم قد يكون موروثًا أو مكتسبًا ولا ينتج نخاع العظم للشخص المصاب ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ويتم تشخيص فقر الدم Diamond-Blackfan خلال مرحلة الطفولة فى أول سنة من العمر في حوالي من 90٪ من المصابين .

فقر دم لا تنسجي

هذا النوع من فقر الدم ينتج عن تلف نخاع العظم الذي لا يستطيع إنتاج خلايا دم حمراء كافية، قد يكون خلقيًا أو مكتسبًا. اسم آخر لفقر الدم اللاتنسجي هو عدم تنسج نخاع العظم وتعنى“الفشل” قد يعتقد البعض أنها سرطان، ولكنها ليست هذا المرض.

أما متلازمات التنسج النقوي (MDS) تشير إلى سرطان حقيقي وهي نتيجة لخلايا غير طبيعية في نخاع العظام.

فقر الدم فانكوني

هذا النوع من فقر الدم نادر وهو وراثي، ويحدث ذلك لأن نخاع العظام لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. هناك علامات جسدية لهذه الحالة ، مثل بنية العظام غير الطبيعية ولون الجلد غير الطبيعية ، يتم تشخيص حوالي 50٪ من الأشخاص المصابين بهذه الحالة عند بلوغهم سن العاشرة.

فقر الدم المتوسطي

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم فقر الدم في كولي وتشير في الواقع إلى ثلاسيميا بيتا الكبرى، والثلاسيميا هي حالات وراثية لا ينتج فيها الجسم الكمية المناسبة من الهيموجلوبين مما ينتج عدم إنتاج ما يكفي من هذه الخلايا فإن خلايا الدم الحمراء لا تعيش طويلاً كما لو كانت في شخص سليم بهذه الحالة|لذا فهى من أخطر أنواع الأنيميا.

فقر الدم النباتي

وهو أحد أنواع الأنيميا غير المعروفة وهى تصيب الأشخاص النباتيون حيث يعانون من صعوبة الحصول على ما يكفي من الحديد لأنهم لا يأكلون اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية.

التخطيط الدقيق للطعام يجعل هذا البيان خاطئًا وتوجد طرق عديدة للحصول على ما يكفي من الحديد من خلال نظام غذائي نباتي.

قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا مصطلحات لفقر الدم تشير إلى حجم خلايا الدم الحمراء وتتضمن هذه الكلمات مصطلحات مثل فقر الدم كبير الخلايا أو فقر الدم صغير الخلايا .