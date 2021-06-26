برعاية مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل بحضور وزراء الشباب والتعاون الدولي والاتصالات والصناعة بمشاركة 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

صبحي: نسعى لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار تحقيقاً لرؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة

وزير الشباب: مشاركة الوزراء بالملتقى رسالة لاهتمام الحكومة بريادة الأعمال.

المشاط: مصر لريادة الأعمال أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية تعكس الالتزام الحكومي بدعم ريادة الأعمال والابتكار



انطلقت فعاليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، وذلك برعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ‫المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ‬وأحمد جمعة العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ولفيف من مُمثلي شُركاء التنمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

قال وزير الشباب والرياضة": إن وزارة الشباب والرياضة تهتم بتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتى المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع على نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومساعدة الشباب على إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري، بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة"، موكداً أن مشاركة عدد كبير من الوزراء في الملتقى تعد رسالة هامة للشباب باهتمام الحكومة بتنمية أفكارهم الإبداعية وترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع..



أضاف "صبحي" ان الوزارة تسعي الي تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة والبرامج التي تهدف إلى توعية الشباب، وتعزيز قدراتهم الفردية، في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة تحديات سوق العمل.



ومن جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الملتقى يعد فرصة لعرض الجهود التي قامت بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، باعتبارها أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن مصر تعد من أسرع الدول نموًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.



وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار ضخت استثمارات منذ تأسيسها في سبتمبر 2017، في 174 شركة بشكل مباشر وغير مباشر بقيمة 275 ميون جنيه، منها استثمارات في مسرعات الأعمال Falak StartUps و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، مضيفة أن هذه الاستثمارات حفزت وفتحت شهية المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات بقيمة أكثر من مليار جنيه.



وذكرت «المشاط»، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار شرعت في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لافتة إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أهداف قصيرة الأجل هي إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

من ناحيته، قال أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Ventures، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تأسست من قبل وزارة التعاون الدولي وهيئة الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية، وتستهدف الاستثمار في الكوادر ورواد الأعمال المصريين وتمكين الشباب من الابتكار ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.



وذكر أن الشركة تتبع نظامًا فريدًا في الحوكمة واختيار الاستثمارات، كما نجحت في ضخ استثمارات بقيمة 145 مليون جنيه في مسرعات أعمال من بين الأكبر في مصر وهم Falak Startups و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات بحد أقصى 30 مليون جنيه في كل شركة.



وأشاد جمعة، بالدعم الحكومي الكبير على كافة المستويات لتمكينها من القيام بدورها لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الابتكار وريادة الأعمال، من خلال الاستثمار في المستقبل وتوجيه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للشركات الناشئة، ودعم توسعاتهم على المستوى المحلي والإقليمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري .



يستهدف مُلتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.



ويبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.



جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه ، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.