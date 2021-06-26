30 دقيقة.. الشناوي يتألق في أول تسديدة خطيرة على مرمى الأهلي

مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات اياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارس فريق الترجي الضغط القوي على دفاعات الأهلي منذ الدقيقة الأولى في المباراة، ولكن صمدت دفاعات الأحمر كثيراً ومنحهم محمد الشناوي الإطمئنان في أكثر من كرة.

حاول الأهلي الإستحواذ على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتبادل لاعبي الأهلي الكرة في وسط الملعب ولكن اقتنصها دفاع الترجي سريعاً ليعود للهجوم على الأحمر.

وفي الدقيقة التاسعة سقط محمد على بن رمضان لاعب الترجي التونسي، في هجمة مرتدة للنادي الأهلي ولكن الروح الرياضية منعت لاعب الأحمر من استكمال الهجمة وأخرج أكرم توفيق الكرة لإيقاف اللعب والاطمئنان على لاعب الترجي.

وتلقى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله مع أحد لاعبي الترجي التونسي، في الدقيقة 15 من عمر المباراة.



وحصل الأهلي في الدقيقة 22 على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة أمام منطقة الجزاء بعد ملامسة الكرة في يد أحد مدافعي الترجي وتصدى مجدي أفشة لتسديد الكرة ولكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت بسلام على الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في أجواء المباراة بشكل جيد واستحوذ على الكرة، وفقد الترجي السيطرة بشكل ملحوظ جعل لاعبي الأهلي تصل لمرمى حارس الترجي في أكثر من كرة.

وسدد رؤوف بن غيث لاعب الترجي كرة قوية على مرمى الشناوي ولكن كان لها السد بالمرصاد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالآتي:



في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز - بدران - خليل شمام - إلياس شتى.

خط الوسط: كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبدالرؤوف بن غيث.

خط الهجوم:أنيس البدري - حمدو الهوني - ويليام توجي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.