عمرو طلعت: مصر الأولى في الشرق الأوسط شركات ناشئة بقطاع الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على أن تصبح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية للمشروعات والأعمال.

أضاف طلعت ، في تصريحات له اليوم، أن الملتقى تكريس فعلي لمصر الرقمية في أروع صورة أن يكون هذا القدر من الشباب لديه القدرة على استخدام التكنولوجيا المعلومات في مشاريعهم.



وأشار إلى أن الوزراة تعمل وفقا لاستيراتيجية تقوم أحد محاورها الأساسية على رعاية الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة ومصر هي الدولة الأولى في شمال افريقيا والشرق الأوسط في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى ما نملكه من العقول والمواهب والقدرات في هذا القطاع ونعمل على تنميته وتطويره.

جاء ذلك، خلال مشاركته في ملتقى Generation Next الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، ولفيف من مُمثلي شُركاء التنمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

