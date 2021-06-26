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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف يدمر طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

التحالف يدمر طائرتين
التحالف يدمر طائرتين مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت قوات التحالف إنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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كان التحالف العربي أعلن، أمس الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، مشيرا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكانت المتحدث باسم التحالف في اليمن العميد تركي المالكي أكد أن ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد على أن البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، موضحا أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

السعودية التحالف العربي التحالف اليمن الحوثيون الحوثي

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