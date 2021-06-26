الاتحاد يهزم الزمالك ومباراة فاصلة لحسم بطل دوري السلة الإثنين

تمكن فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة من الفوز في رابع مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الزمالك بنتيجة 81/79 ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين 2-2.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مواجهات نهائي دوري السوبر التي يلتقي فيها الاتحاد مع الزمالك.

وتمكن الزمالك من التقدم في الربع الأول بنتيجة 20/19 قبل أن يعود الاتحاد للتقدم مع صافرة نهاية الربع الثاني ويحسمه لصالحه بنتيجة 42/36.

وفي الربع الثالث واصل الاتحاد تقدمه على حساب الزمالك بنتيجة 62/60 قبل ان تنتهي المباراة لصالح نادي الزمالك بنتيجة 81/79.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.

جدير بالذكر ان المباراة الخامسة بين الفريقين يوم الإثنين في السابعة مساء