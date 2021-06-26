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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يهزم الزمالك ومباراة فاصلة لحسم بطل دوري السلة الإثنين

لقاء سلة الاتحاد
لقاء سلة الاتحاد السكندري والزمالك

تمكن فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة من الفوز في رابع مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الزمالك بنتيجة 81/79 ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين 2-2.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مواجهات نهائي دوري السوبر التي يلتقي فيها الاتحاد مع الزمالك.

وتمكن الزمالك من التقدم في الربع الأول بنتيجة 20/19 قبل أن يعود الاتحاد للتقدم مع صافرة نهاية الربع الثاني ويحسمه لصالحه بنتيجة 42/36.

وفي الربع الثالث واصل الاتحاد تقدمه على حساب الزمالك بنتيجة 62/60 قبل ان تنتهي المباراة لصالح نادي الزمالك بنتيجة 81/79.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.

جدير بالذكر ان المباراة الخامسة بين الفريقين يوم الإثنين في السابعة مساء

الزمالك الاتحاد السكندري نادي الزمالك حسن مصطفي الدوري دوري السوبر

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