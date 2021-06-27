عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية في الديناميكا واللغة الثانية من المنزل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستكمل طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، امتحانات الثانوية العامة التجريبية، التي تعقد كـ بروفة أخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويمتحن الطلاب، اليوم، الامتحانات التجريبية، في الديناميكا لطلاب علمي رياضة، واللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب.


وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة في المواد المذكورة، سيخوضها طلاب الثانوية العامة في المنازل وليس المدارس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية واجاباتها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي :

 https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب  : امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ،  موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها 

وسبق أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة من اليوم باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، في المنزل وليس في لجان داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تأدية هذه الامتحانات من المنازل يأتي بهدف تقليل عدد أيام تواجد طلاب الثانوية العامة في المدارس كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل 

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل كالتالي :

- الخميس 24 يونيو 2021 : الفلسفة وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية - و الفيزياء والكيمياء لطلاب العلمي 
-  الجمعة 25 يونيو 2021 :  الجيولوجيا لطلاب علمي علوم -  و الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة - والجغرافيا لطلاب الادبي.
-  السبت 26 يونيو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب - و التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة 
- الاحد 27 يونيو 2021 : الديناميكا لطلاب علمي رياضة - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب
- الاثنين 28 يونيو 2021 : اللغة العربية لجميع الشعب

وعلى جانب آخر .. تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، استعداداتها لتجهيز كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير) ، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة طلاب امتحانات الثانوية العامة امتحانات الامتحانات التجريبية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

جوجل تحذرك من نتائج البحث غير الموثوقة من خلال هذه الميزة

نشرة العالم| إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات المفروضة على خامنئي.. الصحة العالمية تحذر من دلتا كورونا ..روسيا تهدد بريطانيا بمواجهة عسكرية

اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

13.15مليار جنيه لـ الأدوية.. إجراءات الحكومة لدعم القطاع الطبي بـ الموازنة الجديدة

مسلسل مستمر.. انهيار عقار جديد في الإسكندرية وانتشال 4 ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدل الاغتصاب الزوجي..أسبابه ومدى تأثيره نفسيا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

مسلسل مستمر.. انهيار عقار جديد في الإسكندرية وانتشال 4 ضحايا

موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ