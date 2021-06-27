طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية في الديناميكا واللغة الثانية من المنزل

يستكمل طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، امتحانات الثانوية العامة التجريبية، التي تعقد كـ بروفة أخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويمتحن الطلاب، اليوم، الامتحانات التجريبية، في الديناميكا لطلاب علمي رياضة، واللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات الثانوية العامة في المواد المذكورة، سيخوضها طلاب الثانوية العامة في المنازل وليس المدارس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية واجاباتها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي :

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ، موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها

وسبق أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة من اليوم باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، في المنزل وليس في لجان داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تأدية هذه الامتحانات من المنازل يأتي بهدف تقليل عدد أيام تواجد طلاب الثانوية العامة في المدارس كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية التجريبية التي سيتم تأديتها من المنزل كالتالي :

- الخميس 24 يونيو 2021 : الفلسفة وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية - و الفيزياء والكيمياء لطلاب العلمي

- الجمعة 25 يونيو 2021 : الجيولوجيا لطلاب علمي علوم - و الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة - والجغرافيا لطلاب الادبي.

- السبت 26 يونيو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب - و التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة

- الاحد 27 يونيو 2021 : الديناميكا لطلاب علمي رياضة - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب جميع الشعب

- الاثنين 28 يونيو 2021 : اللغة العربية لجميع الشعب

وعلى جانب آخر .. تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، استعداداتها لتجهيز كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير) ، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة