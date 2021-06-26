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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أهم الحفلات والفعاليات الثقافية والفنية غدا.. تفاصيل

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد، الفعاليات الثقافية والفنية والحفلات وعروض المسرح المقامة غدا الاحد ٢٧ يونيو  فى المراكز المختلفة كالآتى:

 

 

دار الأوبرا المصرية

مؤتمر المبدع الصغير علي المسرح الكبير الساعة ١ ظهرا.

فرقة الموسيقي العربية للتراث في معهد الموسيقي العربية الساعة ٨ مساء.
 

صندوق التنمية الثقافية

 

المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة) في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الساعة ١٢ ظهرا.

 

معرض نتاج ملتقى الاقصر الدولي للتصوير - القاعه الكبري في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة ١٢ ظهرا.

 

معرض مساجد القاهرة الخديوية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية - القاعه الصغري في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طازالساعة ١٢ ظهرا.

 

ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف عصام أحمد بدوىي مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة ١١ صباحا.

 

دورة تدريبية تطبيقية في ريادة الأعمال المجتمعية للأطفال من سن16:12سنة مع أ/رحمة محسن في مركز إبداع الطفل ببيت العينى الساعة ١٢ ظهرا.

 

فصل محو الأمية وتعليم الكبار تحت إشراف أ. أحمد عادل المصري في مركز طلعت حرب الثقافي الساعة ٢ ظهرا.

 

ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب أحمد زكريا في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة ٣ عصرا.

 

مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (الدفعة الأولى من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الأولى) في مركزالحرف التقليدية بالفسطاط الساعة ٣ عصرا.
 

ورشة ستوديو الممثل إشراف المخرج محمد مرسي في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة ٣ عصرا.

 

ورشة البيانو للكبار إشراف مى أحمد صلاح الساعة ٣ عصرا في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

 

ورشة كورال قصر الأمير طاز تدريب هبة رمضان في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة ٤ عصرا.

 

أوركسترا الموهوبين بقيادة كريم عبد العزيز محمود في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة ٥ مساء.

 

صالون العمارة والسينما مع المعماري الفنان محمد عطية في بيت المعمار الساعة ٦ مساء.

 

معرض نظير الفخراني بعنوان "الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن العربي الحديث" في مركز طلعت حرب الثقافي الساعة ٦مساء.

 

ندوة " جهود الدولة للحفاظ علي الموارد المائية" في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة ٦:٣٠ مساء.

 

مسرح الحقيبة مسرحية موجز لأهم الاشياء برعاية مؤسسة حوار للفنون في مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى الساعة ٧ مساء.

 

فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى في مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى الساعة ٧ مساء.
 

ساقية الصاوي

حفل درجي باند علي مسرح النهر الساعة ٧:٣٠ مساء.


 

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