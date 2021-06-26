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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة إيطاليا والنمسا في يورو 2020

صدى البلد

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي إيطاليا والنمسا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

باشمان حارس مرمى النمسا تصدى في الدقيقة 17 لتسديدة باريلا ببراعة، حارمًا الطليان من هز الشباك.

وفي الدقيقة 32، أطلق تشيرو إيموبيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة وتخرج خارج الملعب، في أخطر فرص إيطاليا في المباراة.

استمرت محاولات إيطاليا لهز الشباك، لكنهم لم يُوفقوا في مسعاهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

أعلن فرانك فودا، المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإيطالي، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل النمسا أمام إيطاليا في يورو 2020

وجاء تشكيل النمسا كالآاي

حراسة المرمى: دانيل باشمان.

خط الدفاع: ستيفان لاينر - ألكسندر دراجوفيتش - مارتن هينتيرجير - دافيد ألابا.

خط الوسط: كسافير تشالجير - فلوريان جريليتش - كونراد لايمير - مارسيل سابيتزر - كريستوف بامجارتنر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش.

تشكيل إيطاليا أمام النمسا في يورو 2020

وجاء تشكيل إيطاليا لمواجهة النمسا كالآتي:
في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا - فرانسيسكو أتشيربي - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو 

خط الوسط: ماركو فيراتي -  جورجينيو - نيكو باريلا

خط الهجوم: لورينز إنسيني - تشيرو إيموبيلي - دومينيكو بيراردي

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

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