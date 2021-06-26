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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العليا للفيروسات توضح كيفية تلاشي الدخول في الموجة الرابعة من فيروس كورونا ..فيديو

الموجة الرابعة من
الموجة الرابعة من فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات ، لن يكون هناك  موجة رابعة  من فيروس كورونا اذا قمنا برفع وسيلة التطعيم حتي نصل ألي اكبر عدد ممكن ويكون مطعم ضد الإصابة بفيروس كورونا .

 

وأضاف اشرف حاتم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم  " ، أن هناك ما يمسي بمتلازمة المتعافين من فيروس كورونا وبالتالي وجهنا بتوفير عيادات مشتركة في جميع مجالات الطب لمعالجة جميع الأثار الجانبية لمتلازمة  الإصابة بفيروس كورونا .

 

وأوضح النائب أشرف حاتم ،  رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تؤكد على أننا في نهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا .

وأشار حاتم إلى أن من المتوقع أن يستمر فيروس كورونا مثلما حدث العام الماضي ، مؤكدا أن انخفاض الإصابات بكورونا لا يعنى انتهاء الجائحة ولكن علينا الاستعداد لأى موجة جديدة من كورونا بنفس الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: أننا في حاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المصريين بلقاح فيروس كورونا خلاص الفترة القادمة.

تراجع عدد الإصابات :

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء ، هو 278295 من ضمنهم 206852 حالة تم شفاؤها، و 15935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

العليا للفيروسات أشرف حاتم فيروس كورونا متلازمة المتعافين تراجع عدد الإصابات الاثار الجانبية

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