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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة تعقد اجتماعها الأول

صدى البلد

عقدت الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، اجتماعها الأول، عبر تطبيق "زووم"، وبدأ الاجتماع بعرض مبسط عن المنظمة وتاريخها وأهدافها ورؤيتها ورسالتها، ثم إجراءات العضوية والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الانضمام لعضوية الاتحاد واستخراج كارنيه العضوية، طلب مقترحات الأعضاء لوضع استراتيجية الهيئة التأسيسية لاتحاد المرأة، والخطة التنفيذية لعام 2021_ 2022 للعرض في الاجتماع القادم.

 

شارك فى الاجتماع الدكتورة سعاد عبد الوهاب "الكويت"، حنان زقزوق "السعودية"، الدكتورة حنان الشيخ "الأردن"، الدكتورة أمل ملحم "سوريا"، الدكتورة آمنة فزاع "السودان"، أخويرة "ليبيا"، الدكتور إيمان غصين "لبنان"، الدكتورة منى الربيعي "العراق"، سهيلة الحارب "قطر"، الدكتورة ناهد سليم "مصر"، الدكتورة نرمين فوزي "مصر"، الدكتورة ريهام يحيى "مصر"، الدكتورة لبنى خيري "مصر"، الدكتورة هبة الديب "مصر"، الدكتور عادل عبد العزيز "مصر"، اللواء أشرف نزيه "مصر"، الدكتور علي عبده "مصر"، محمد أبو المجد "مصر" المستشار الإعلامي والمدير المالي والإداري للاتحاد.

ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر لجميع الحضور، وقالت إن هذا الاجتماع، يعتبر الأول للهيئة، وحضره أعضاء وعضوات الهيئة الاستشارية، من مصر والدول الأفريقية والآسيوية، بدأت مناقشة الاستراتيجية العامة والخطة السنوية للهيئة، والمقترحات المختلفة للأعمال التنفيذية، ومميزات العضوية.

واختتمت الدكتورة سوزان القليني رئيسة الهيئة الاستشارية العالية الاجتماع الأول بتوجيه الشكر والتقدير والتحية إلى الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ورئيسة الاتحاد الشيخة أمل الصباح، ونائبتيها الدكتورة ميثاء الهاملي، والدكتورة فاطمة الشقنقيطي، والإعلامية أمل مسعود، الأمين العام للاتحاد، والأمينين المساعدين المهندس خالد فراج، والإعلامي خالد سالم، كما توجهت بالشكر إلى أعضاء اللجنة للحضور والمشاركة من الدول الأفريقية والآسيوية المختلفة.

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