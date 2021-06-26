عن 48 عامًا.. وفاة موسيقي شهير بعد أيام من تلقيه لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينكا

توفي موسيقي بريطاني يبلغ من العمر 48 عامًا اثر نزيف في المخ بعد أسبوعين من تلقيه لقاح أسترازينكا بسبب مضاعفات نادرة ناجمة عن اللقاح.

ووفقاً لصحية "ديلي ميل"، أصيب المغني، المعروف باسم صهيون ، بصداع مؤلم في 13 مايو - بعد ثمانية أيام من تلقيحه لأول مرة ، في Penrith Auction Mart في كمبريا.

و توفي في مستشفى رويال فيكتوريا ، نيوكاسل ، في 19 مايو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق في وفاة صهيون ، لكن شهادة وفاة أولية تشير إلى إصابة دماغية لا رجعة فيها ناتجة عن نزيف ، ناتج بدوره عن مضاعفات لقاح فيروس كورونا.

قالت خطيبته ، فيكي سبيت ، 38 عامًا ، التي أمضت ليلة واحدة فقط بعيدًا عنه منذ 21 عامًا ، إن حياتها `` تحطمت إلى مليون قطعة بعد وفاته ''.

أوصى رؤساء الصحة البريطانية الشهر الماضي بتقديم بديل لقاح أسترا زينيكا لجميع من هم دون الأربعين بسبب مخاوف تجلط الدم.

تم رصد أكثر من 330 حالة من اضطراب تخثر الدم النادر بين 24.2 مليون متلقي للقاح - أو حوالي واحد من كل 75000 شخص. وقد مات ثمانية وخمسون مريضا.