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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 2.8 تريليون جنيه أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بالبنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت الأوراق المالية والاستثمارات في اذون الخزانة ضمن أصول الجهاز المصرف إلى 2.84 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.74 تريليون جنيه في فبراير السابق، ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في يناير 2021.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول اجمالي الأصول والخصوم للجهاز المصرفي الي 7.6 تريليون جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 7.34 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 7.2 تريليون جنيه في يناير 2021.

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وبلغت ارصدة البنوك داخل مصر وفقا للتقرير نحو 1.1 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.054 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 1.06 تريليون جنيه في يناير 2021.


وبلغت ارصدة البنوك في الخارج لنحو 335.934 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 374.2 مليار جنيه في فبراير 2021، ومقارنة بـ 318.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام.


ووصلت ارصدة الاقراض والخصم لعملاء البنوك نحو 2.64 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 2.53 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري  عن وصول جملة محفظة الاوراق المالية لدي البنوك بنهاية الربع الاول من السنة المالية الحالية إلي 2.84 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.74 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 2.7  تريليون جنيه في يناير من نفس العام.


وسجلت الاوراق المالية نحو 15.6 مليار جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 16.1 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 16.4 مليار جنيه في يناير 2021.

البنك المركزي المصري استثمارات أذون الخزانة الاوراق المالية مال واعمال اخبار مصر

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