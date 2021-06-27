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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 27 يونيو اعرف برجك هيقولك اية

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي
 

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مواليد هذه الأبراج يشعرون بالوحدة .. انت منهم ؟

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-6-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصية اليوم في علم الأرقام..
 

إذا كنت مولودا في يوم 27 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بروح كرم وتفاني، ولديك استعداد للتضحية، لكنك محب للسيطرة، وتميل للعيش في الخيال. كما أنك ملهم وتحب السفر وتميل للغموض وللعيش داخل نفسك.
 

نصيحة:
 

في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
 

برج السرطان:
 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
    يحمل هذا الاسبوع افاقا جديدة ويعدك بالازدهار والتجارب غير الاعتيادية والحوافز التي تدفعك نحو تحقيق الامال كما يحمل اليك نجاحا وتالقا وتقدما وانفراجا كما يعني فرصا مالية استثنائية تتعلق بسفر او طارىء يتوجب التصرف بسرعة لذلك يتوجب عليك بذل الجهود اليومية وغير اليومية يجب التخفيف من وقت اللهو والسعي في المقابل الى حصر الجهود وتكثيف الاهتمام باهداف واضحة. لا يجوز الاستخفاف بهذه الاجواء الاستثنائية وبالتالي عدم إضاعتها في المرح والاجتماعيات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 
     تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد السرطان يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه، عزيزي هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.

علم الأرقام توقعات الأبراج مولود مواليد مواليد اليوم 27 يونيو

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