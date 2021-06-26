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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة أسوان: الطالبة آثار الثانية على قسم اللغة العربية والأولى لم تعين

جامعة أسوان
جامعة أسوان

أكد الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة حريصة على مصلحة ومستقبل الطلاب، وأن تعيين الطلاب في الجامعات يتم وفقًا للخطة الخمسية، موضحا أن كلية الآداب بها 7 أقسام، وسيتم التعيين في 6 أقسام فقط من اقسام الكلية، مشيراً إلى أن قسم اللغة العربية لا يحتاج لمعيدين هذا العام.

 

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قسم اللغة العربية بالكلية به 26 طالب فقط، لذلك لا يحتاج أي تعيينات هذا العام، وبهذا سيتم تعين 6 معيدين من الأقسام الأخرى لعدم احتياج قسم اللغة العربية لمعيدين جدد، كما أن الطالبة آثار التي تتدعى أنها الأولى على القسم ليست الأولى وهناك طالبة أخرى تفوقها بـ168 درجة فرق في المجموع، منوهًا على أنه على الرغم من الفارق إلا أن الطالبة الأولى التي تدعى هاجر لم يتم تعيينها لعدم احتياج القسم.

 

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان: "الطالبة آثار تتهم كلية أداب بالواسطة والمحسوبية، ويجب أن نتحرى الصدق والكلام قبل الحديث عن أي شيء غير صحيح، والاتهامات التي تواجه للجامعة بدون صدق تخلق بلبلة ويؤثر على صورة جامعة أسوان".

جامعة اسوان الطالبة آثار قسم اللغة العربية كلية الاداب اخبار التوك شو

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