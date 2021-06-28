لماذا ينتشر سرطان البروستاتا وما هو الحل ؟

يعاني الكثيرون من مشكلة سرطان البروستاتا، والذي يبدأ عندما تنمو خلايا غدة البروستاتا عادة ما تنمو ببطء شديد ولذا قد لا يحتاج بعض الرجال إلى العلاج على الفور.

يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب

فشل العلاج المبكر



عندما يتم اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا، عادة ما يكون العلاج مفيدًا، يستطيع معظم الرجال العيش بدون السرطان لسنوات عديدة لكن في بعض الأحيان ، لا ينجح العلاج ويمكن أن ينمو سرطان البروستاتا ببطء يمكن أن يحدث هذا بعد الجراحة (تسمى استئصال البروستاتا الجذري) أو العلاج الإشعاعي.

يُطلق عليه أحيانًا الانتكاس الكيميائي، عندما ينجو السرطان داخل البروستاتا أو يعاود الظهور وينتشر إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى عادة ما يكون السرطان مجهريًا وينمو ببطء شديد ستعمل أنت وطبيبك معًا لمراقبة السرطان أثناء نموه قد تتوصل إلى خطة علاج جديدة.

تجاهل المراقبة النشطة

نظرًا لأن خلايا سرطان البروستاتا عادة ما تنمو ببطء شديد ، فقد لا يحتاج بعض الرجال إلى العلاج على الفور.

قد يقترح طبيبك شيئًا يسمى المراقبة النشطة.

هذا يعني أنه بدلاً من الخضوع للجراحة أو العلاج الإشعاعي على الفور ، ستقوم أنت وطبيبك بتتبع السرطان لفترة لمعرفة ما إذا كان سيصبح أكثر خطورة ستخضع لاختبارات منتظمة ، مثل مستويات المستضد البروستاتي النوعي ، وربما الخزعات والتصوير بالرنين المغناطيسي. وإذا أصبح السرطان أكثر عدوانية ، فستكتشف أنت وطبيبك الخطوات التالية.

عادة ما تكون هذه الخطة للرجال الذين لا يعانون من أعراض والذين من المتوقع أن ينمو سرطانهم ببطء. إنه أيضًا خيار عندما تكون الجراحة أو الإشعاع ضارًا.

تجاهل الفحوصات الدورية

خطة أخرى محتملة هي الانتظار اليقظ. مثل المراقبة النشطة ، فإن هذا يتجنب الجراحة والإشعاع ، وأنت وطبيبك تراقبان تقدم السرطان لديك. ولكن مع الانتظار اليقظ ، ليس لديك اختبار منتظم.

غالبًا ما يكون هذا هو الخيار الأفضل للأشخاص الذين لا يريدون أو لا يمكنهم الحصول على علاجات أخرى للسرطان ، أو أولئك الذين يعانون من حالة طبية خطيرة أخرى. الخطر في هذا النهج هو أن السرطان قد ينمو وينتشر بين الفحوصات. إذا حدث ذلك ، فقد يحد ذلك من العلاج الذي يمكنك تناوله وما إذا كان من الممكن علاج السرطان.

تجاهل موعيد الطبيب يؤدي لانتشار سرطان البروستاتا

عندما يتم تشخيص إصابتك بالسرطان ، كما هو الحال مع أي مشكلة طبية ، من المهم أن تتبع خطة العلاج الخاصة بك. قد يعني ذلك تحديد مواعيد الفحوصات المنتظمة ، أو إذا كان العلاج الإشعاعي جزءًا من علاجك ، فتأكد من الذهاب إلى جميع زيارات الإشعاع المجدولة.

إذا فاتتك بعضًا منها ، فقد يكون لديك فرصة أكبر لانتشار السرطان لديك.

في إحدى الدراسات ، على سبيل المثال ، كان الرجال الذين غابوا عن جلستين أو أكثر أثناء العلاج لديهم فرصة أكبر لعودة السرطان كان هذا على الرغم من أنهم انتهوا في النهاية من مسار الإشعاع.

التشخيص المتأخر

يختلف الخبراء حول ما إذا كان يجب إجراء اختبار سرطان البروستاتا على جميع الرجال وفي أي عمر يجب إجراء الفحوصات والمناقشات حولها، يمكن أن تساعد الاختبارات مثل اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في اكتشاف السرطان مبكرًا. ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت فوائد اختبارات الفحص تفوق دائمًا المخاطر.

تقترح بعض المجموعات أن الرجال المعرضين لخطر طبيعي للإصابة بسرطان البروستاتا يجب أن يخضعوا لاختبارات فحص البروستاتا عند بلوغهم سن الخمسين قد يرغب بعض الرجال في إجراء الاختبارات في وقت مبكر إذا كانت لديهم عوامل خطر تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

يقول فريق الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة أن الاختبار قد يكون مناسبًا لبعض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا، ويوصون الرجال بالتحدث إلى طبيبهم لمناقشة المخاطر والفوائد المحتملة للاختبار.