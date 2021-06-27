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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل وسريع .. طريقة عمل العيش البلدي على البوتجاز

عيش بلدي
عيش بلدي

العيش البلدي من أكثر المخبوزات التي نتناولها يوميًا ولا غنى عنه في الوجبات الثلاثة، حضريه داخل المنزل بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات.
 

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طريقة عمل العيش البلدي على البوتجاز 

 

ودون الحاجة إلى فرن، جربوا طريقة عمل العيش البلدي في البيت على عين البوتاجاز بشكل بسيط وسريع وبالخطوات والصور على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة "سي بي سي سفرة":

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز:

-تحتاجي مقلاة تيقال ثقيلة، تسخن على نار عالية على عين البوتاجاز
 

المكونات:
3 كوب دقيق
نصف كوب ردة
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
فورية
ماء للعجن
ردة للفرد
 

طريقة التحضير:
 

-يخلط الدقيق والردة والخميرة والملح والسكر
-يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
-تترك لتختمر ثم تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة على الردة
-توضع فى طاسة خبز على النار وتقلب على الوجه الآخر ثم يقدم عند تمام النضج
 

ملاحظة: تسوية الخبز تتم على نار عالية جدًا

فوائد العيش البلدي

 

قال الدكتور سعيد متولى، اخصائى التغذية العلاجية، إن بعض الأفراد لا يحبون مذاق العيش البلدي، ويعتقدون أن الشامى والفينو أفضل منه، لكن هذا غير صحيح، فالعيش البلدي أفضل أنواع المخبوزات لصحة الإنسان.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العيش البلدى له 7 فوائد صحية ستجعلك تتناول العيش البلدى باستمرار:

- دقيق القمح المصنوع منه يحتوى على عدة عناصر غذائية اهمها البروتين.
- يحتوى على عناصر عديدة مفيدة لتكوين أجسام الأطفال.
- مصدر جيد للطاقة حيث يحتوى على كمية وفيرة من النشويات ويمدنا بـ 245 سعر حرارى .
- يحتوى على الردة المفيدة للمعدة والألياف الغذائية خاصة فى الردة 2.5 جرام.
- صحى ومناسب لأصحاب الريجيم لأن يسبب السمنة.
- يريح القولون ويساعد على الهضم لاحتوائه على عناصر مساعدة على الهضم.
- القمح مصدر جيد للثيامين وهو موجود فى جنين القمح والردة يحتاجه الإنسان لإنتاج الطاقة والحفاظ على الشهية الجيدة.

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