بالأصفر.. درة تتألق في أحدث ظهور بـ مهرجان أسوان

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها في أسوان.



ظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان شيفون طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.



تزينت درة ببعض الأكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تميزت إطلالة درة في أحدث ظهور لها بأنها جمعت بين البساطة والأناقة ونالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها .

أقيم حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

تضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

وكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

إدارة مهرجان أسوان قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

عقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.



ترأس المخرجة الفلسطينية نجوي نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندور.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدي والمنتج هشام سليمان.

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

من جهة أخري تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام برئاسة الناقدة ماجدة موريس وعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبد الرحيم.