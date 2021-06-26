استشاري طب نفسي: عدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة خلل أخلاقي وثقافي.. فيديو

أكد الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفس، أن الخيانة لا تأتي بمفردها دون أي شيء، وتحدث بوجود خائن، موضحا أن القلب المستعد للخيانة؛ يفرزها بقراره واختياره وبكامل إرادته الشخصية، سواء كان الرجل أو المرأة.

وأضاف "صموئيل"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلق تهيئ الشخص للسقوط في الخيانة وهي خلق الإشباع الذاتي، إذ إنه تربى على أن الحياه فرصة لكي يشبع ذاته وسيكون له فرضيات وسلوكيات خاطئة، بأن الزواج ليس للاستقرار وبناء العائلة فقط يكون للإشباع الذاتي والاستمتاع.

وتابع: "إن عدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة خلل اخلاقي وثقافي ومفاهيم الحب والزواج، كما أن الشخصيات النرجسية والشخصية التي لا تعترف بالذنب هي شخصية تحتاج إلى علاج وتفعل الخيانة".



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قال الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي، إن الموروث الثقافي الخاطئ لدى المجتمعات هو ما يتسبب في هدمها وتخلفها، مشيرًا إلى أن كل شعوب الأرض لديها موروثات مدمرة للحضارات مهما كانت متقدمة أو متخلفة، ولذلك علينا التسلح بالعلم والجرأة والإصلاح لهذه الموروثات.

محاور إصلاح الموروث الثقافي الخاطئ

ورصد "صموئيل"، عددًا من المحاور لإصلاح الموروث الثقافي الخاطئ في مصر، بينها الرصد العلمي لمظاهر التخلف الاجتماعية والتنظير لها بشكل جاد ومعرفة أسبابها للتخلص منها وعلاجها.

وأضاف أن بين تلك المحاور، الجرأة في الكشف عن السلبيات والحديث الجاد عنها وتسليط الضوء عليها، ووجود قادة لديهم الجرأة لاتخاذ القرار للعلاج وإخراج المجتمع من ورطة اجتماعية قد تعصف بمستقبله، وكذلك إصلاح التعليم في مصر وتقديم أهمية العلوم الإنسانية مثل الفلسفة وعلوم دراسة الإنسان، على نفس القدر الذي تتمتع به العلوم الاجتماعية مثل الطب والهندسة، متابعًا: "قاطرة تحضر أي بلد في العلوم الإنسانية".

واستطرد: نحتاج متخصصين لتسليط الضوء على 3 قضايا لتحرير المرأة إلى وضعها الذي ينبغي أن تصل إليه؛ وهي مفهوم السيادة أو سيادة نوع على الآخر وأن للرجل الغلبة في الحياة الإنسانية، وكذلك اختصار المرأة في الجسد والتي تعتبر كارثة أخلاقية أن نرى المرأة رحم يُولِد وجسد يُمتع، سواء الإعلانات أو قانون الأحوال الشخصية، وأخيرًا العنف الجنسي ضد المرأة.

وتابع: تكوين شخصية قادرة على التفكير الحر شخصية ناضجة لا يختلف ولا يقل أبدًا عن اختراع هام أو دور في خدمة المجتمعات، موجهًا رسالة للمرأة المصرية قائلًا: "انفقوا الوقت في تطوير انفسكن بدلًا من الصراع حول اكتساب حقوق لن تأتي بسهولة، وقدموا الدليل أن المرأة ليست أقل وهي أحق بالمساواة بالرجل، نعم لدينا أمثلة في مختلف المجالات لكن نحتاج الأكثر".