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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العاشرة يا أهلي.. تاريخ مواجهات المارد الأحمر أمام فرق جنوب إفريقيا

الاهلي
الاهلي

انتهت أحداث المباراة بين الاهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد فريق كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في مباراتي نصف النهائي. 


تاريخ مواجهات الاهلي وفرق جنوب إفريقيا 


لعب الاهلي امام فرق جنوب إفريقيا 25 مباراة في بطولات إفريقيا وحقق المارد الاحمر الفوزفي 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات . 


واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى سبع مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع  سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة.


سجل لاعبو الأهلى فى شباك فرق جنوب أفريقيا 32 مرة بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا .


سجل أهداف الاهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

 

النادي الاهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

 

وصعد النادي الاهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتجية هدف دون رد في مجموع المباراتين .

موعد مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا 


فريق كايزر تشيفز صعد الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراتي نصف النهائي .

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب . 

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