وزير الخارجية: تصريحات إثيوبيا استفزازية وتدخلنا في حلقة مفرغة|فيديو

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن بعض التصريحات الإثيوبية التي تخرج من وقت لآخر تمثل لغة استفزازية تتضاد مع ما تسعى القاهرة والخرطوم لتحقيقه.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أنه بالرغم من ذلك فإن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة حكيمة ومتوازنة وتحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولي والعالمي ومن ثم لها تأثيرها في صياغة العلاقات الدولية، وبالتالي فإننا عندما نحرص على وصف هذه التصريحات بالاستفزازية فهذا يلفت المجتمع الدولي لطبيعة وأهداف إطلاق أديس أبابا لمثل هذه التصريحات".

وأكد: "الهدف منها إدخالنا في حلقة مفرغة بعيداً عن مضمون ما نسعى إليه إلى مرحلة تراشق وهذا ما نحرص على عدم جر الجانب المصري إليه".

ورداً على سؤال الحديدي ماذا تريد إثيوبيا تحديداً، رد قائلا: "سؤال صعب الإجابة عنه خاص بماذا تريده أديس أبابا ونأمل أن يكون هدفهم متطابقا مع ما يقولون وهو القدرة على استغلال النيل في التنمية وهذا حق أقرت به مصر والسودان لكن شريطة عدم الإضرار بمصالحهما وعدم وجود خطر جسيم يؤثر على دولتي مصب وهو ما يؤدي لإقامة علاقات تعاون مثمرة بين كافة الدول الثلاث".

شدد على أنه إذا كان هدف إثيوبيا منطق فرض "الإرادة"، فهو مبدأ ومنطق مرفوض في العلاقات الدولية، وحول إمكانية قبول القاهرة والخرطوم باتفاق مرحلي يعقبه عملية تفاوض، قال: "نسعى لاتفاق متكامل قانوني وملزم في ذات الوقت لكل العناصر المتضمنة في الاتفاقات الدولية وأية أطروحات أخرى يتم تقييمها وفقاً للظروف ".





السودان: الملء الأحادي لـ سد النهضة تهديد لأمننا



أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة بشكل أحادي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار السودان.

ومن جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.



وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة.

وأشار وزير الخارجية، إلي أن مصر تقدمت اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب.

وأردف وزير الخارجية:" مصر لديها القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري ومصالحه المائية، لافتا إلي أنه “في حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.

وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد في ٢٤ يونيو الجاري عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.

كما أفادت المصادر بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.

كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.

