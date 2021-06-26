عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: تصريحات إثيوبيا استفزازية وتدخلنا في حلقة مفرغة|فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن بعض التصريحات الإثيوبية التي تخرج من وقت لآخر تمثل لغة استفزازية تتضاد مع ما تسعى القاهرة والخرطوم لتحقيقه.

 

وأضاف في مداخلة  هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أنه بالرغم من ذلك فإن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة حكيمة ومتوازنة وتحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولي والعالمي ومن ثم لها تأثيرها في صياغة العلاقات الدولية، وبالتالي فإننا عندما نحرص على وصف هذه التصريحات بالاستفزازية فهذا يلفت المجتمع الدولي لطبيعة وأهداف إطلاق أديس أبابا لمثل هذه التصريحات".

 

وأكد: "الهدف منها إدخالنا في حلقة مفرغة بعيداً عن مضمون ما نسعى إليه إلى مرحلة تراشق وهذا ما نحرص على عدم جر الجانب المصري إليه".

 

ورداً على سؤال الحديدي  ماذا تريد إثيوبيا  تحديداً، رد قائلا: "سؤال صعب الإجابة عنه خاص بماذا تريده أديس أبابا ونأمل أن يكون هدفهم متطابقا  مع ما يقولون وهو القدرة على استغلال النيل  في التنمية وهذا حق أقرت به مصر والسودان لكن شريطة عدم الإضرار بمصالحهما وعدم وجود خطر  جسيم  يؤثر على دولتي  مصب وهو ما يؤدي لإقامة علاقات تعاون مثمرة بين كافة الدول الثلاث".

 

شدد على أنه إذا كان هدف إثيوبيا منطق  فرض "الإرادة"، فهو مبدأ ومنطق مرفوض في العلاقات الدولية، وحول إمكانية قبول القاهرة والخرطوم باتفاق  مرحلي  يعقبه  عملية تفاوض، قال: "نسعى لاتفاق  متكامل قانوني وملزم في ذات الوقت لكل العناصر المتضمنة في الاتفاقات الدولية وأية أطروحات أخرى يتم  تقييمها وفقاً للظروف ".


 
السودان: الملء الأحادي لـ سد النهضة تهديد لأمننا


أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة بشكل أحادي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار السودان.

 

ومن جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.


وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة.

 

وأشار وزير الخارجية، إلي أن مصر تقدمت اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب.

 

وأردف وزير الخارجية:" مصر لديها القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري ومصالحه المائية، لافتا إلي أنه “في حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد في ٢٤ يونيو الجاري عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.

 

كما أفادت المصادر بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

 

فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.

 

كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.
 

الإثيوبية استفزازية القاهرة سامح شكري التصريحات أديس أبابا

ترشيحاتنا

سامح شكري: الخطاب الإثيوبي حمل ادعاءات اعتدنا عليها وافتراءات غير صحيحة

النمسا تقلص الفارق بهدف بـ شباك إيطاليا في يورو 2020

أخبار الفن| حقيقة إصابة نيللي كريم بورم في الوجه .. تفاصيل أزمة حمو بيكا .. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الصحة تكشف تفاصيل دخول البلاد دون تحليل الـ PCR.. فيديو

خلال أيام.. هذه زيادات الأجور بالموازنة

خالد بيومى بعد تأهل الأهلي للنهائي: مبروك لبعبع أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

رايح جاي.. الأهلي يبدع ويهزم الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أول إجراء من وزير الرياضة بعد تأهل الأهلي لـ نهائي أفريقيا بهزيمة الترجي

موعد مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

بعد قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يوجه رسالة للفنان هاني شاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

فيديو

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

كنت بخدع الناس .. اعترافات صادمة من نائب قضية الآثار

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ