مطالب برلمانية بضرورة إعادة دمج الموظفين متعاطي المخدرات بالمجتمع .. التوسع في إنشاء مراكز تأهيل لهم .. والإبقاء على الممتنع منهم يتعارض مع الإنسانية

مطالب برلمانية بضرورة إعادة دمج الموظفين متعاطي المخدرات بالمجتمع

أحمد دياب: أزمة تعاطي المخدرات بمثابة حرب تواجه الدولة المصرية.. التصدي لها ضرورة

نائب بالشيوخ: يطالب بضرورة وجود مراكز تأهيل للموظف المدمن ودمجهم بالمجتمع

مرثا محروس: الإبقاء على الموظف متعاطي المخدرات يتعارض مع مبدأ الإنسانية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات

ويقضي هذا القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.



كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وطبقا للقانون فإنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذا القانون في حماية المواطنين من الأخطاء الكارثية الناجمة عن تعاطي المخدرات، مطالبين بضرورة التغلب على أزمة تعاطي موظفي الدولة للمخدرات والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وفي هذا الصدد قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى معالجة كثير من المشكلات ويصب في مصلحة المواطنين.

وأضاف النائب أحمد دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا في حاجة للقضاء على تعاطي المخدرات للموظفين في الدولة، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر على الجميع، وليس الشخص المتعاطي فقط، وبالتالي القانون يعُد في غاية الأهمية.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشكلة المخدرات من المشاكل الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية، حيث أنها بمثابة حرب ضد الدولة المصرية لتاثيرها السلبي على الشباب والمجتمع، لافتا إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة والعمل على زيادة مراكز إعادة التاهيل، وتعظيم دورها وتفعيله بشكل يضمن حلول فعالة وسريعة .

وأوضح النائب أحمد دياب ، إلى أنه بعد تصديق الرئيس على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يجب ان يكون هناك حملات إعلامية موسعة تبين مخاطر المخدرات وتاثيراتها السلبية، وما قد تؤول بصاحبها في النهاية.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ان قانون فصل شغل الوظائف الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، يهدف إلى القضاء على أزمة تعاطي المخدرات لموظفي الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون لن يقوم بمعالجة المشكلة بشكل كامل، بل هو جزء من الحل.

وتابع النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد، أنه يجب وجود مراكزإعادة تأهيل للتغلب على أزمة تعاطي موظفي الدولة للمخدرات، ووضع خطط توضح كيفية تأهيلهم وتحذيرهم من اللجوء إلى هذا الأمر والذي دائما تكون نتائجه سلبية على الجميع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ان المدمن لا يقوم بإلحاق الضرر بنفسه فقط، بل الضرر يعود على الجميع، ولعل ما شاهدنا الأونة الاخيرة من أخطاء بشرية أدت في النهاية إلى إزهاق عديد من الأرواح خير دليل على هذا الكلام، مطالبا بضرورة إتخاذ إجراءات ضد المدمن.

وقالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، يُعد انتصار كبيرا من ضمن انتصارات البرلمان التي حققها جموع الشعب المصري، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان شاهدا على كثير من الحوادث التي كان سبب رئيسي فيها إهمال بشري ناجم عن تعاطي المخدرات .

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الموظف المتعاطي المخدرات لا يمكن الإبقاء عليه، حيث أن الإبقاء عليه يتعارض مع مبدأ الإنسانية، لأنه لا يتحمل نتيجة خطأه وحده، ولكن يتحملها مواطنين أبرياء ليس لهم أي ذنب.

ولفتت عضو لجنة حقوق إلى أن وزارة التضامن قامت بجهود كبيرة متمثلة في صندوق مكافحة المخدرات، حيث قدمت الدعم الكامل للموظفين وعلاجهم بشكل كامل، حتى يكونوا مؤهلين لاستمرارهم في وظائفهم.