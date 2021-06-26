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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

SUPERCAR BLONDIE تستعرض النسخة العملاقة هامر EV الكهربائية| فيديو

صدى البلد

نشرت قناة SUPERCAR BLONDIE المتخصصة في استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع  YOUTUBE الشهير، للنسخة الكهربائية العملاقة هامر EV، و التي تعد واحدة من أهم الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و تتطلق هذه النسخة تحت العلامة التجارية الخاصة بشركة GMC، التابعة لمجموعة جنيرال موتورز.

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تتوفر السيارة عبر ثلاث محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 830 حص2ان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 15591 نيوتن/متر، و من خلال تلك القدرات تتمكن السيارة العملاقة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل السرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية فقط.

 

التصميم الخارجي للسيارة 

 

ظهرت السيارة العملاقة بإطلاله خارجية قوية، تعتمد على مفهوم رباعي الأبواب، مع سقف قابل للطي كهربائيًا، و هو ما يعكس منظومة العمل الخاصة بهذه المركبة المتطورة، التي تواصل بها هامر تكنولوجيا تصنيع السيارات المعهودة الخاصة بها، كما تميزت الواجهة الأمامية من السيارة بـ شعار HUMMER عبر الاحرف المنفصلة، و التي زينت المقدمة.

 

و تمتعت أيضا بـ شدادات أمامية تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الظروف المختلفة، مع أنظمة تعليق متطورة تساعد السيارة على تحديات الطرق الوعرة، بالإضافة إلى اطاراتها الكبيرة و التي تعتمد على نقوش بارزة، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، مع عتبات جانبية بارزة، و مصابيح خلفية طولية الشكل، بينما تتوسط العجلة البديلة الناحية الخلفية من السيارة.

 

بينما جاءت المصابيح الأمامية بتكنولوجيا الإضاءة المتقطعة، كما تمتعت بـ رز داخلي يقوم بفتح غطاء المحرك، حيث تظهر مساحة تخزين مناسبة داخل هذه المنطقة، و تألقت السيارة العملاقة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية و التحكم، مثل شاشة عرض المعلومات و الخرائط، مع لوحة دعم البيانات الخاصة بمساعدة السائق، إلى جانب عجلة قيادة متعددة المهام، و مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مع نظام صوتي و ترفيهي.

SUPERCAR هامر السيارة المصابيح الأمامية السيارات Hummer العملاقة

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