يعشقها المصريون.. طريقة عمل ملوخية بالأرانب

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ملوخية بالأرانب، بمذاق لذيذ لا يقاوم، ومغذي ومفيد، بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة.



مقادير ملوخية بالأرانب

أرانب

ملوخية

كزبرة جافة

زبدة

ثوم

بصل

جزر

ملح

فلفل

كرفس

ورق لورا

حبهان

ارز للتقديم

طريقة تحضير ملوخية بالأرانب

* تسلق الأرانب في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا حتى تنضج تماما، ثم نستخدم الشوربة لعمل الملوخية

* ترفع قطع الأرانب من الشوربة وتضاف الملوخية المفرومة وتترك لتغلي مرة

* في طاسة على النار توضع الزبدة والكزبرة الخضراء الجافة وتقلب مع ثوم مفروم حتى يحمر الثوم ثم تضاف إلى الملوخية

* تقلب مرة وتعاد إليها قطع الأرانب ثم تقدم بالهنا

فوائد الملوخية

وقالت الدكتورة هدير جميل اخصائي التغذية العلاجية، إن الملوخية لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وتكمن فوائد الملوخية في أنها تحتوي كل 100 جرام منها على 2 جرام بروتين و 5 جرام فقط من النشويات.

وأضافت “جميل” في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن الملوخية تعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن استهلاكها في الرجيم، او عند اتباع نظام غذائي صحي؛ حيث إنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم مستوى السوائل والأملاح في الجسم.

وتابعت “جميل”، أن السعرات الحرارية في الملوخية قليلة للغاية ده كلو سعراتها؛ حيث إنها سعراتها الحرارية تعتمد على استخدام أى نوع من أنواع الشوربة، وكمية الدهون الموجودة في الشوربة.

وأفادت جميل أنه يمكن إعداد الملوخية، والاستفادة منها عبر تقديمها بطريقة صحية وبسيطة في المنزل، والتي تعتمد على استخدام اقل نسبة من الدهون أثناء طهيها.

طريقة عمل الملوخية مناسبة للرجيم





1- نقوم بوضع معلقة كبيرة سمنة بلدي، ويشوح فيها رأس ثوم مفروم، ملعقتين صغيرين كزبرة ناشفة.

2- عندما يبدأون في التحمير والحصول على لون ذهبي ننزل عليهم بالشوربة.

3- وعندما تغلي الشوربة نقوم بتخفيف النار، ونقوم بإنزال الملوخية المخرطة، ونتركها لمدة ربع ساعة أى ثلث ساعة مع التقليب المستمر ، ويتم وضع كمية الملح حسب الرغبة إليك الاختيار لتحضير الملوخية بالطريقة التقليدية أو بطريقة الرجيم.