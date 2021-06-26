قبل نهائي دورى أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

صعد النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الاهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من اللقاء.

النادي الاهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الاهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتجية هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الاهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الاهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الاهلي عام 2002 ونجح المارد الاحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيدعبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا



فريق كايزر تشيفز صعد الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراتي نصف النهائي .

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .

