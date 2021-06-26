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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيثم الحاج: توفير مواصلات مجانية لمعرض الكتاب .. و 25 دولة مشاركة

صدى البلد

كشف  الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عدد التذاكر التى تم حجزها لـ دخول معرض القاهرة الدولى للكتاب .

وقال هيثم الحاج، خلال حواره مع  برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم  حجز 112 ألف تذكرة لدخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال يومين ونصف من افتتاح حجز الدخول، لافتا إلى أن الحجز يتم الكترونيا بعد أرسال رقم التليفون والأيميل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب ، ضرورة ألتزام زائى المعرض بتعليمات التذكرة التى حصل عليها من حيث رقم بوابة الدخول و يوم الدخول.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه تم الاتفاق على توفير مواصلات مجانية بين الهيئة العامة للكتاب وجهاز النقل للقوات المسلحة، حيث سيتم إتاحة خط مواصلات مجانى بين أرض المعارض القديمة بمدينة نصر  والمعرض الجديد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكاتب، أن كتاب من 25 دولة يشاركون هذا العامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 

الصحة توضح إجراءات دخول معرض الكتاب 2021

واوضحت الوزارة، أن الإجراءات الاحترازية تتضمن السماح لمن لديه إثبات تلقي لقاح كورونا عن طريق كود الـ QR بدخول المعرض، فضلًا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عند دخول معرض الكتاب بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في حال لمس أي أسطح وتطهيرها بالكحول وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة أو الزحام أو التكدس علي أي مكان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، لا سيما الوصول إلى 40% منهم بنهاية العام الجاري، لافتة إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، والتي وصل عددها إلى 429 مركزا على مستوى الجمهورية.

وتستعد وزارة الثقافة لإطلاق معرض الكتاب 2021، بداية من الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، يوميا عدا الجمعة، يكون من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، تزامنًا مع قرب موعد معرض الكتاب2021، تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين، أبرزها هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟، وهو الأمر الذي استعرضته وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حول شروط دخول معرض الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة.
 

 

هيثم الحاج معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة للكتاب توفير مواصلات 25 دولة

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