الأولمبية تهنئ النادي الأهلي بالتأهل لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأولمبية تهنئ النادي الأهلي بالتأهل لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا
هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، جماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة، اليوم، في القاهرة، بنتيجة 3- 0، بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن النادي الأهلي قدم أداء مميز وكان عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية وقدم لاعبي الفريق أداء رجولي مميز حتى نجح الفريق في التأهل للمباراة النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن تأهل في نسخة البطولة الماضية والتي شهدت تحقيق اللقب.
ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي.
وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.