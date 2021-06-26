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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ النادي الأهلي بالتأهل لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، جماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة، اليوم، في القاهرة، بنتيجة 3- 0، بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0. 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن النادي الأهلي قدم أداء مميز وكان عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية وقدم لاعبي الفريق أداء رجولي مميز حتى نجح الفريق في التأهل للمباراة النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن تأهل في نسخة البطولة الماضية والتي شهدت تحقيق اللقب. 

ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي. 

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

الأهلى هشام حطب اللجنة الاولمبية المصرية محمود الخطيب الترجي التونسي الجماهير المصرية تاريخ النادي الاهلي

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